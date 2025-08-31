Ardea, Vincenzo D’Amico di Adrano muore investito sulla Laurentina: grave un amico

Tragedia sulla Laurentina, ad Ardea, alle porte di Roma. Un trentacinquenne originario di Adrano, Vincenzo D’Amico, di etnia rom, è morto dopo essere stato investito da un’auto a Tor San Lorenzo. Con lui c’era un amico, anche lui di Adrano, rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano a piedi lungo la strada, vicino agli accampamenti abusivi in cui vivevano, quando sono stati travolti da una vettura guidata da una cinquantaseienne. La conducente ha riferito di essersi sentita male e di aver perso il controllo del mezzo.

Dopo l’incidente la donna è stata circondata da decine di persone uscite dalle baracche, rischiando un linciaggio. Provvidenziale l’intervento dei vigili urbani e dei carabinieri che hanno riportato la calma. La donna, sotto shock, è stata portata in ospedale. L’auto è stata sequestrata e la salma della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria.