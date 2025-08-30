Ucraina, ucciso l'ex presidente del parlamento Andrij Parubij

Andrij Parubij, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, dal 2016 al 2019, è stato assassinato a Leopoli. Ne dà notizia su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Parubij fu tra i fondatori del partito di estrema destra Svoboda e in seguito si avvicinò alle formazioni europeiste, come 'Patrià di Yulia Tymoshenko. Partecipò attivamente alla 'rivoluzione arancionè del 2014. «Tutte le forze e i mezzi necessari sono stati impiegati per l’indagine e la ricerca dell’assassino».

Il parlamentare è stato ucciso con otto colpi di pistola da un assassino travestito da corriere Glovo. Lo riferisce il giornalista ucraino Vitaliy Glagola sulla base delle sue fonti di polizia.

L’omicidio è avvenuto in via Akademika Yefremova 46. Secondo testimoni oculari, l’aggressore indossava un casco nero con inserti gialli e guidava una bicicletta elettrica. L’assassino si è fermato, ha sparato a Parubiy, ha nascosto l’arma nella borsa di Glovo montata sul mezzo e si è dato alla fuga. La polizia è a caccia del sospetto.