Ucraina, ucciso l'ex presidente del parlamento Andrij Parubij

Andrij Parubij, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, dal 2016 al 2019, è stato assassinato a Leopoli. Ne dà notizia su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Parubij fu tra i fondatori del partito di estrema destra Svoboda e in seguito si avvicinò alle formazioni europeiste, come 'Patrià di Yulia Tymoshenko. Partecipò attivamente alla 'rivoluzione arancionè del 2014. «Tutte le forze e i mezzi necessari sono stati impiegati per l’indagine e la ricerca dell’assassino».
Il parlamentare è stato ucciso con otto colpi di pistola da un assassino travestito da corriere Glovo. Lo riferisce il giornalista ucraino Vitaliy Glagola sulla base delle sue fonti di polizia.
L’omicidio è avvenuto in via Akademika Yefremova 46. Secondo testimoni oculari, l’aggressore indossava un casco nero con inserti gialli e guidava una bicicletta elettrica. L’assassino si è fermato, ha sparato a Parubiy, ha nascosto l’arma nella borsa di Glovo montata sul mezzo e si è dato alla fuga. La polizia è a caccia del sospetto.
La Procura Generale ucraina ha annunciato di aver aperto un’indagine sull'omicidio di Paruby, figura di spicco della rivoluzione di Maidan del 2014. «E' stata aperta un’indagine preliminare sull'omicidio volontario di Andriy Paruby», ha dichiarato la Procura Generale in un comunicato. L’autore della sparatoria è ricercato. Le circostanze e il movente del crimine rimangono al momento sconosciuti.
