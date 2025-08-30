Mosca, 86 droni ucraini abbattuti nella notte su regioni russe

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 86 droni ucraini sorvolando le regioni russe e il Mar Nero durante la notte, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo citato dalla Tass. «Ieri sera, dalle 21:00 (ora di Mosca) del 29 agosto alle 7:00 del 30 agosto, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 86 droni ucraini ad ala fissa: 30 droni sul Mar Nero, 15 droni sul territorio della Repubblica di Crimea, 13 droni sul territorio della regione di Rostov, 11 droni sul territorio della regione di Krasnodar, 5 droni sul territorio della regione di Bryansk, 4 droni sul territorio della regione di Belgorod, 2 droni sul territorio della regione di Smolensk, 2 droni sul territorio della regione di Kaluga, 2 droni sul territorio della regione di Tver, 1 drone sul territorio della regione di Tula e 1 drone sul territorio della regione di Kursk», ha dichiarato il Ministero della Difesa.