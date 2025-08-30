L'intervista a Putin: «L'Occidente ignora la storia e si riarma. La Cina? Scambi commerciali per 100 miliardi interamente rubli o yuan»

«Ci aspettiamo che il vertice dia all’Organizzazione un nuovo, potente slancio, rafforzi la sua capacità di rispondere alle sfide e alle minacce contemporanee e migliori la solidarietà nel nostro spazio eurasiatico condiviso. Tutto ciò contribuirà a plasmare un ordine mondiale multipolare più equo», ha dichiarato Putin. Ha poi elogiato il presidente cinese Xi Jinping che - ha detto - «tratta la storia del suo Paese con il massimo rispetto».

«I popoli dell’Unione Sovietica e della Cina hanno sopportato il peso dei combattimenti e hanno subito le perdite più pesanti» durante la Seconda Guerra Mondiale, ha sottolineato Putin. «In Russia, non dimenticheremo mai che l’eroica resistenza della Cina è stata uno dei fattori cruciali che hanno impedito al Giappone di pugnalare alle spalle l'Unione Sovietica durante i mesi più bui del 1941-1942. Ciò ha permesso all’Armata Rossa di concentrare i suoi sforzi sulla repressione del nazismo e sulla liberazione dell’Europa», ha affermato Putin.

«Siamo grati alla Cina per la sua attenta conservazione dei memoriali dei soldati dell’Armata Rossa che hanno perso la vita nelle battaglie per la liberazione della Cina», ha dichiarato

Putin. «Un atteggiamento così sincero e responsabile nei confronti del passato che è in netto contrasto con la situazione in alcuni Paesi europei, dove monumenti e tombe dei liberatori sovietici vengono profanati in modo barbaro o distrutti, e fatti storici scomodi vengono cancellati. Vediamo - ha aggiunto - che in alcuni Stati occidentali i risultati della Seconda Guerra

Mondiale vengono di fatto rivisti e le sentenze dei tribunali di Norimberga e Tokyo vengono apertamente ignorate».

Le relazioni commerciali tra Russia e Cina

Le relazioni commerciali tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti: dal 2021 il commercio bilaterale è cresciuto di circa 100 miliardi di dollari, mentre in termini di volumi, Pechino è di gran lunga il principale partner della Russia e nel 2024 Mosca si è classificata al quinto posto tra i partner commerciali esteri di Pechino, con «le transazioni che ora sono quasi interamente effettuate in rubli e yuan», a scapito del dollaro.

