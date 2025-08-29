Macron attacca il Cremlino: «Putin e Zelensky devono vedersi entro lunedì o Putin ha preso in giro Trump»

Se il presidente russo non incontrerà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky entro lunedì, come richiesto da Donald Trump, «questo significherà che Putin si sarà preso gioco del presidente Trump», ha detto oggi Emmanuel Macron.

Parlando al termine del Consiglio dei ministri franco-tedesco a Tolone, Macron ha detto che se quell'incontro bilaterale «al quale Putin si è impegnato con il presidente Trump» non si svolge entro lunedì, «credo che ancora una volta vorrà dire che Putin si è preso gioco di Trump» e «questo non può rimanere senza risposta».

Parlando in conferenza stampa al fianco del cancelliere Friedrich Merz, Macron ha annunciato che entrambi, ognuno separatamente, telefoneranno a Trump nel fine settimana: «Se dovessimo constatare la settimana prossima che, ancora una volta, dopo mesi di promesse non mantenute», l’incontro non ci sarà stato, «ci pronunceremo in modo molto chiaro per sanzioni primarie e secondarie» contro la Russia.