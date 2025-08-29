L'Ue sbotta: «Mosca fermi le uccisioni», ma Budapest si sfila. Frattura con l'Ungheria

La frattura con l’Ungheria di Viktor Orban ormai è plateale. A Copenaghen i ministri della Difesa europei hanno fatto il punto su come poter aiutare ancora di più l’Ucraina in questa fase cruciale, in cui gli americani si mostrano disponibili a far parte delle garanzie di sicurezza per Kiev a patto che il Vecchio Mondo faccia «la parte del leone». Ma Budapest si mette di traverso, continuando a bloccare i 6,6 miliardi di euro del Fondo Europeo per la Pace destinati all’Ucraina. Non solo. Ha persino posto il veto alla dichiarazione comune di condanna contro gli attacchi missilistici che hanno coinvolto la delegazione Ue, suscitando lo sgomento tra i partner. Che a quel punto si sono mossi da soli, esortando Mosca a «fermare le uccisioni».
Ungheria a parte, a Copenaghen l’alto rappresentante Kaja Kallas ha raccolto «un ampio sostegno» alla modifica del mandato della missione di addestramento militare europea, in modo da poterla portare all’interno dei confini dell’Ucraina «quando e se» ci sarà la tregua. È uno degli elementi che compongono le garanzie di sicurezza a livello comunitario, richiesto a gran voce dagli ucraini. Certi Paesi sarebbero disposti a partire anche da ora ma «l'appetito», sul punto, manca. Peraltro servirebbe l’unanimità e, come detto, mancherebbe pure quella.
Kallas ha poi registrato la volontà «unanime» di sbloccare l'Epf, mentre da varie parti si chiede di usare quei fondi per contribuire all’iniziativa Purl della Nato, ovvero la lista prioritaria di armi Made in Usa che servono a Kiev. «Potrebbero fare la differenza», ha affermato Kallas dopo aver sottolineato che agli ungheresi sono state offerte «molteplici opzioni» per andare incontro alle loro esigenze senza per questo bloccare tutto. «Ormai siamo all’ostruzionismo sleale ed è contro i trattati», tuona una fonte diplomatica.
La mossa sul Purl - benché potenzialmente indigesta ai francesi, che insistono sul 'buy European' - potrebbe però far da grimaldello, poiché a quel punto Orban dovrebbe vedersela direttamente con Donald Trump e spiegargli perché gli blocca una commessa da oltre 6 miliardi. E si sa, sul quattrino il Tycoon è sensibile. L’altro aspetto nuovo emerso a Copenaghen è l’arrivo del modello danese 2.0. Ovvero offrire alle aziende della difesa ucraine «un porto sicuro» dove produrre, al riparo degli attacchi russi.
«Non farò annunci oggi su quale tipo di assistenza verrà prodotta: spero di poter tenere una conferenza stampa a riguardo nelle prossime settimane, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri amici in Ucraina», ha spiegato il il ministro Troels Lund Poulsen, specificando che ci sono «molte aziende coinvolte in questo progetto». Kallas ha detto che altri Paesi europei hanno offerto di partecipare al programma, interessati alla ricezione dei fondi Ue e alla creazione conseguenti di «posti di lavoro».
Chiuso l’informale Difesa, gli occhi sono già puntati su quello Esteri. I ministri saranno chiamati a discutere su come aumentare la pressione contro la Russia, attraverso le sanzioni. Un documento della presidenza danese - visto dall’Ansa - avanza delle idee, «non esaustive». Prendere di mira ad esempio il settore energetico o quello finanziario, incluso lo criptovalute, oppure ragionare sull'imposizione di dazi, dato che l’interscambio commerciale tra Russia e Ue è ancora «significativo».
