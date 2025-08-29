L'Ue sbotta: «Mosca fermi le uccisioni», ma Budapest si sfila. Frattura con l'Ungheria

La frattura con l’Ungheria di Viktor Orban ormai è plateale. A Copenaghen i ministri della Difesa europei hanno fatto il punto su come poter aiutare ancora di più l’Ucraina in questa fase cruciale, in cui gli americani si mostrano disponibili a far parte delle garanzie di sicurezza per Kiev a patto che il Vecchio Mondo faccia «la parte del leone». Ma Budapest si mette di traverso, continuando a bloccare i 6,6 miliardi di euro del Fondo Europeo per la Pace destinati all’Ucraina. Non solo. Ha persino posto il veto alla dichiarazione comune di condanna contro gli attacchi missilistici che hanno coinvolto la delegazione Ue, suscitando lo sgomento tra i partner. Che a quel punto si sono mossi da soli, esortando Mosca a «fermare le uccisioni».

Ungheria a parte, a Copenaghen l’alto rappresentante Kaja Kallas ha raccolto «un ampio sostegno» alla modifica del mandato della missione di addestramento militare europea, in modo da poterla portare all’interno dei confini dell’Ucraina «quando e se» ci sarà la tregua. È uno degli elementi che compongono le garanzie di sicurezza a livello comunitario, richiesto a gran voce dagli ucraini. Certi Paesi sarebbero disposti a partire anche da ora ma «l'appetito», sul punto, manca. Peraltro servirebbe l’unanimità e, come detto, mancherebbe pure quella.