Lo zar nel mirino dell'Occidente vola in Cina

Per il leader russo è anche un modo per dimostrare che non è isolato, nel momento in cui su di lui piovono critiche sdegnate per gli attacchi in Ucraina, soprattutto l’ultimo su Kiev. Un pò come successo nell’ottobre scorso in occasione del vertice dei Paesi Brics svoltosi a Kazan, in Russia, al quale partecipò anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Putin sarà in Cina dal 31 agosto al 3 settembre. Prima a Tianjin, per il vertice dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai (Sco), e poi a Pechino, dove l’ultimo giorno assisterà alla parata per l’80/o anniversario della vittoria sul Giappone imperialista nella Seconda guerra mondiale.

Mentre la Ue parla di nuove sanzioni e chiede agli Usa di aumentare la pressione su Mosca, Vladimir Putin vola in Cina per una passerella internazionale di quattro giorni che lo vedrà impegnato in oltre dieci vertici, a partire da quelli con i leader dei due partner più importanti, la Repubblica popolare e l’India. Al centro dei colloqui non solo l'Ucraina, ma anche altre crisi internazionali, a partire dal Medio Oriente, e i rapporti con gli Usa, dopo l’incontro con Donald Trump del 15 agosto in Alaska.

Il presidente russo, ha detto il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, siederà in tribuna alla destra del padrone di casa Xi Jinping, che avrà alla sinistra il leader nordcoreano Kim Jong

Un. Non è escluso un incontro bilaterale anche tra quest’ultimo e Putin, dopo che Pyongyang ha inviato migliaia di soldati a combattere al fianco delle truppe russe per liberare la regione

del Kursk dalle forze d’invasione ucraine.

Ma il momento clou sarà il vertice tra Putin e Xi, in programma il 2 settembre. In discussione l’Ucraina, la crisi in Medio Oriente, il prossimo summit del G20 in Sudafrica e i rapporti trilaterali fra Mosca, Pechino e Washington dopo il vertice russo-americano di Anchorage. E poi ci sono i possibili nuovi contratti in campo energetico. Il capo del Cremlino sarà accompagnato nella sua missione dai capi delle più importanti industrie russe del settore, a partire dalla Gazprom.

Il primo settembre Putin vedrà il presidente iraniano Massum Pezeshkian per parlare del programma nucleare della Repubblica islamica, dopo la decisione di Francia, Germania e Gran Bretagna

di reintrodurre sanzioni contro Teheran. Una mossa criticata da Mosca. Di Ucraina e Medio Oriente discuterà, lo stesso giorno, con il leader turco Recep Tayyip Erdogan. Ma più emblematico

sarà, ancora il primo settembre, il vertice con il premer indiano Narendra Modi, dopo che Trump ha portato al 50% i dazi nei confronti di New Delhi per punirla del fatto di continuare a

importare petrolio russo, contribuendo a finanziare lo sforzo bellico di Mosca. Nonostante questo, secondo fonti citate dalla Reuters, l’India si appresta ad aumentare gli acquisti di greggio dalla Russia del 10%-20% nel mese di settembre. Per dicembre è stata annunciata una visita di Putin a New Delhi, che rimane anche il primo acquirente di armi russe