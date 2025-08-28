Kiev sotto attacco russo: il bilancio è di 8 morti, tra loro anche un bambino

Almeno 8 persone, tra cui un bambino, sono state uccise nell’ultimo massiccio attacco russo in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiornando il bilancio del raid notturno sulla capitale. Il leader di Kiev ha poi sottolineato che alcune persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Decine di persone sono rimaste ferite.

Il massiccio attacco dimostra che Mosca non ha alcun interesse per la «vera diplomazia», ha denunciato Zelensky, sottolineando che «la Russia sta scegliendo i missili balistici invece del tavolo dei negoziati». Mosca «sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra», ha aggiunto il presidente ucraino in un post su Telegram.

L'Ucraina, ha ammonito Zelensky, si aspetta ora una «reazione» dal mondo, comprese nuove sanzioni; ha poi invitato in modo diretto la Cina, alleata del Cremlino, e l’Ungheria, membro dell’Ue, ad assumere posizioni forti.

La città è stata attaccata da più direzioni da droni tipo Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal.«Tre persone sono state estratte vive da sotto le macerie. C'è un’alta probabilità che ci siano ancora persone sotto le rovine. Sono coinvolti scalatori, conduttori cinofili, psicologi, ingegneri, vigili del fuoco e personale di soccorso. Attrezzature robotiche vengono utilizzate attivamente per sgomberare l’area in modo che i soccorritori possano lavorare più rapidamente. In totale, circa 500 soccorritori e mille agenti di polizia stanno lavorando contemporaneamente a Kiev». Lo scrive su Telegram il ministro degli interni ucraino, Ihor Klymenko.