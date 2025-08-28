Aiuti, ostaggi e piani postbellici a Gaza: summit riservato con Trump alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presieduto una riunione alla Casa Bianca sulla guerra di Gaza, alla quale avrebbero partecipato anche l’ex primo ministro britannico, Tony Blair, e l’ex inviato di Trump per il Medio Oriente, Jared Kushner. Lo riferisce il sito israeliano The Times of Israel.

Al centro della riunione l’intensificarsi delle consegne di aiuti alimentari, la crisi degli ostaggi, i piani postbellici. The Time of Israel sottolinea che un funzionario della Casa Bianca ha descritto la riunione come «semplicemente un incontro politico». Secondo le notizie del quotidiano, il piano discusso prevede un «accordo temporaneo» che permetta poi di affrontare la ricostruzione di Gaza dal «giorno dopo» la fine della guerra.

Si tratta di un piano già discusso in passato ma che ha generato reazioni controverse perché prevede lo spostamento di milioni di palestinesi. Intanto le forze israeliane hanno ribadito che è «inevitabile» trasferire i palestinesi fuori da Gaza. Secondo l’agenzia Axios, un rappresentante della Casa Bianca ha dichiarato che Trump non è contrario all’operazione militare di Israele ma «vuole vederla finire prima possibile».