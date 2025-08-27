Tel Aviv, 350 mila in piazza: «Basta guerra, liberate gli ostaggi»

Il fiume umano che ha chiesto la fine della guerra nella Striscia non ha fermato il governo Netanyahu, deciso a proseguire l’offensiva di terra fino alla conquista di Gaza City. A Gerusalemme, dove si è tenuto il gabinetto di sicurezza dell’esecutivo convocato da Netanyahu, centinaia di manifestanti hanno marciato verso l’ufficio del premier, scortati da due ali di agenti in tenuta antisommossa.

La polizia non ha fornito immediatamente una stima indipendente delle dimensioni della folla. Gli organizzatori di una manifestazione simile, tenutasi il 17 agosto, hanno dichiarato che quel giorno avevano partecipato alla manifestazione 500 mila persone.

«Questa è la lotta più morale e umanitaria che ci sia», ha afferma l’attore Lior Ashkenaz invitando i dimostranti a continuare a scendere in piazza. «Abbiamo finito di essere educati, basta!» urla. I manifestanti si sono uniti agli organizzatori nel canto dell’inno nazionale israeliano per concludere la manifestazione.

Sono stati almeno 350 mila, secondo gli organizzatori, i dimostranti che si sono radunati nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv dove si è svolta la manifestazione per chiedere la fine del conflitto a Gaza e il rilascio dei rapiti da Hamas.

Dopo tre ore l’atteso incontro del governo si è concluso «senza alcuna discussione sull'ultima proposta di tregua di Hamas», scrivono i media israeliani, e senza un voto formale su eventuali provvedimenti. L’esecutivo sarebbe fermo sull'intenzione di proseguire l’offensiva nella Striscia conquistando Gaza City. La riunione si sarebbe conclusa in anticipo perché i ministri erano attesi a una cena di gala del Binyamin Regional Council, l’ente di riferimento delle colonie e degli altri insediamenti in Cisgiordania. Arrivati all’evento, i ministri hanno trovato ancora i manifestanti a contestarli, questa volta al grido «celebrate mentre gli ostaggi muoiono di fame».

«Non lasceremo quei mostri lì e libereremo tutti i nostri ostaggi. Faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele», ha risposto il premier israeliano Netanyahu. «Dissi che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo, insieme», ha aggiunto.