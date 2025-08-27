Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis: due bambini morti, altri 14 sono feriti

Le vittime della sparatoria di Minneapolis sono due bambini di otto e dieci anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Lo ha detto la polizia. L'aggressore, che si è suicidato, è arrivato a bordo di un’auto che ha lasciato nel parcheggio della scuola. Aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa. Si tratterebbe di un 20enne senza precedenti.

Il sindaco: «I bambini stavano pregando»

Il sindaco democratico di Minneapolis, Minnesota, dove una persona vestita di nero ha sparato ai bambini di una scuola elementare cattolica, ha chiesto polemicamente di non «inviare pensieri e preghiere». «Non dite solo pensieri e preghiere - ha dichiarato Jacob Frey - Quei bambini stavano letteralmente pregando». I bambini sono stati colpiti mentre partecipavano a una messa alla Annunciation Catholic School. Il bilancio, al momento, è di tre morti, incluso il killer che poi si è tolto la vita, e venti feriti. Il riferimento del sindaco è a tutti coloro che si limitano a inviare «pensieri e preghiere» per le vittime e le loro famiglie, ma sono contrari a limitare l’uso delle armi e la vendita di fucili da guerra.