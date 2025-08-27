Il gruppo «Mia moglie»: tra le foto anche quelle del presidente Meloni, della segretaria del Pd Schlein e altre esponenti politiche

Il caso del gruppo su Facebook 'Mia Mogliè non è ancora archiviato e un altro caso, potenzialmente più rumoroso e sconvolgente, è già esploso. Le vittime sono sempre loro: donne ignare le cui immagini, spesso tratte dalla loro quotidianità, prese senza consenso, vengono postate e condivise online da numeri imprecisati di utenti che, via via, commentano in toni sempre più sessisti e volgari.

Nel caso di Phica.eu - il forum online hard - l’aggravante è che vi sono finite anche numerose donne politiche di primo piano, in pose assolutamente non osè, ma comunque oggetto di sessualizzazione e violenza. Le prime denunce shock arrivano nel pomeriggio, sui canali social di due esponenti del Pd: l’europarlamentare dem Alessandra Moretti e la consigliera Pd Valeria Campagna, vicesegretaria dem del Lazio.

Ma sono solo le prime. A fare la scoperta shock e a rivelarlo sui social sono anche l’ex parlamentare Alessia Morani e la deputata dem Lia Quartapelle che in una nota, in serata, annuncia, in sintonia con le colleghe, che «ho deciso di reagire presentando denuncia, non solo per me ma, soprattutto, per tutte le altre donne vittime di questa violenza». Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza Donne Democratiche esprime, a nome della Conferenza, «vicinanza alle tante donne che si ritrovano in un girone infernale di aggressione alla propria reputazione e onorabilità».