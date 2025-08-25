Trump: «Non inviamo più armi all'Ucraina, ora facciamo i soldi. Putin non vuole incontrare Zelensky»

Donald Trump è tornato a definire il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, un «grande venditore», per essere stato capace durante una visita al Presidente Joe Biden di ottenere un nuovo pacchetto d’aiuti.

Trump ha usato questa definizione per segnare la differenza tra la sua amministrazione e quella passata, che «ha speso 350 miliardi», «mentre noi non daremo più soldi». Non è la prima volta che Trump chiama Zelensky in questo modo. A giugno lo aveva definito il «miglior venditore di sempre».

Donald Trump insiste, «Putin e Zelensky dovrebbero incontrarsi», ha detto rispondendo ai reporter nello studio Ovale, avvisando che «potrebbero esserci conseguenze» se non lo fanno. «Vediamo cosa succede in una o due settimane, a quel punto interverrò», ha spiegato. Il tycoon ha comunque riconosciuto che «sta a Putin e Zelensky incontrarsi», "dipende da loro, non da noi».