Strage di Monreale: allo Zen c'è chi ride

Sorride in videochiamata dal carcere, con un rosario al collo. L’immagine di Salvatore Calvaruso, uno dei tre arrestati per la strage di Monreale, è stata postata da un amico che lo esalta. Prima il messaggio di devozione: «Ti amo sangu mio, per sempre». Poi la frase che suona come una sfida: «Ci tolgono la libertà ma mai il sorriso». Parole in netto contrasto con il dolore delle famiglie delle vittime. Lo screenshot è poi circolato sui social, accompagnato da commenti durissimi: «In carcere non devono esserci comodità, nessuna videochiamata, nessun beneficio. Chi uccide deve pagare fino in fondo», scrive la maggior parte degli utenti. La foto ha acceso nuove polemiche mentre le indagini sul triplice omicidio del 27 aprile sono ancora in pieno svolgimento. È sulle asserite incongruenze balistiche che la difesa di Calvaruso sta concentrando la propria strategia.

Quella notte, in via Benedetto D’Acquisto, persero la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Secondo la ricostruzione della Procura, Calvaruso e Mattias Conti spararono ad alzo zero con una Beretta e una Glock contro un gruppo di coetanei mentre Samuel Acquisto li aspettava a bordo di una Bmw nera con cui poi fuggirono. La lite sarebbe esplosa per futili motivi, degenerando con un colpo di casco in testa a Calvaruso, fino alla sparatoria che trasformò la strada in un teatro di guerra e morte.