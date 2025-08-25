Giallo nel Teramano, giovane trovato morto davanti al pc: indossava una maschera antigas

È stato trovato senza vita davanti al computer con una maschera antigas indosso con cui avrebbe inalato del gas refrigerante. La vittima è un ragazzo di 27 anni di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, trovato cadavere nella tarda serata di ieri dai genitori. Sono in corso gli accertamenti per conoscere le cause della morte, anche se non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una delle tante challenge che popolano social network e canali streaming. Al momento, però, non risultano esserci elementi a suffragio di questa ipotesi.

I sanitari del 118 arrivati sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico. La salma del giovane si trova all’obitorio dell’ospedale di Teramo a disposizione del pm di turno Di Marco che dovrà valutare l’eventuale esame autoptico.