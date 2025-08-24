Papa Leone XIV scrive a Zelensky: «Tacciano le armi, si apra la strada della pace»

«Con un cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi in questo giorno della vostra festa nazionale». Così Papa Leone XIV in una lettera al presidente ucraino Volodymir Zelensky. E’ lo stesso Zelensky a rendere nota la missiva del Pontefice, sul suo profilo su X. «Desidero assicurarvi la mia preghiera per il popolo dell’Ucraina che soffre a causa della guerra - in particolare per tutti coloro che sono feriti nel corpo, per coloro che sono afflitti dalla perdita di una persona cara e per coloro che sono stati privati della loro casa», continua Leone. «Possa Dio stesso consolarli; possa Egli rafforzare i feriti e concedere il riposo eterno ai defunti. Supplico il Signore di muovere il cuore delle persone di buona volontà affinchè taccia il clamore delle armi e si lasci il posto al dialogo, aprendo la strada della pace per il bene di tutti», conclude il Papa.