Maltempo: a Milano Marittima sono caduti 265 alberi

Sono 265 gli alberi caduti nella frazione di Milano Marittima, nel comune di Cervia, a causa del temporale e del forte vento che hanno investito la Romagna. Il Comune di Cervia ha riferito che alcune zone della città sono rimaste senza acqua potabile a causa di guasti agli impianti e autocisterne sono state messe a disposizione della cittadinanza in viale Ravenna Stadio dei Pini e viale Matteotti.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla Protezione civile hanno assicurato che «la situazione sta tornando velocemente alla normalità». «Abbiamo messo in campo tutti i mezzi e le risorse umane disponibili», hanno affermato, «Cervia come sempre è pronta a rialzarsi nei momenti più difficili. Come avvenuto anche in precedenza ci siamo attivati immediatamente e la nostra località continuerà a svolgere in pieno l’attività turistica. Ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando e impegnando per il ripristino della condizioni di normalità».