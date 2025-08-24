Lotti di pesto di pistacchio prodotto in Sicilia ritirati dal mercato: «Alto rischio chimico»

Confezioni di Pesto di pistacchio sono stati richiamati dal mercato. Il Ministero della Salute ha segnalato tre lotti per rischio chimico. I lotti segnalati sono: D2501784; D2501816; D2501824, in vasetti di vetro da 190 grammi, con scadenza 30/06/2026. L'azienda produttrice è la «Delizie dal Sole» e il nome del produttore è «Marullo».

Il Ministero della Salute ha segnalato le confezioni per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. Il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia SpA. Le avvertenze sono di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita di acquisto.

Le aflatossine sono microtossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido. Le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene. L’esposizione del consumatore tramite gli alimenti deve essere mantenuta quanto più bassa possibile. Le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao.