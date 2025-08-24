Guerra in Ucraina, Trump lancia un messaggio a Zelensky: «Stop alla carneficina in Ucraina, vogliamo l'accordo»

«È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina». Così il presidente Donald Trump in un messaggio per l’indipendenza del Paese pubblicato su X da Volodymyr Zelensky.

Missili e nulla osta da Washington

Nel frattempo il leader ucraino precisa: "L’Ucraina ha utilizzato le proprie armi per colpire obiettivi in profondità all’interno della Russia e non si consulta con Washington al riguardo". Lo ha affermato Zelensky, citato da Sky News, in risposta all’articolo del Wall Street Journal secondo cui il Pentagono avrebbe silenziosamente impedito a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense per colpire obiettivi all’interno della Russia.