Carceri, l'Osapp: «Gli istituti penitenziari sono diventati veri supermarket dell'illecito»

Interno del carcere Lorusso Cotugno delle Vallette in occasione della visita del ministro della Giustizia Paola Severino, Torino, 15 gennaio 2013. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

«Se in questo momento esiste qualcosa che accomuna le carceri dell’intero territorio nazionale, da Palermo a Foggia, da Napoli a Roma, da Firenze a Bologna e da Milano a Torino, è il fatto che tutte si sono trasformate in veri e propri supermarket dell’illecito». È quanto afferma segretario generale dell’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp), Leo Beneduci.

«Da tempo denunciamo come sindacato della polizia penitenziaria che - prosegue Beneduci - nelle carceri italiane la criminalità organizzata impartisce ordini e consegue guadagni ingenti attraverso il mercato dei telefonini, degli stupefacenti e di strumenti elettronici o atti ad offendere, che i detenuti o le loro famiglie pagano a prezzi esorbitanti. Non esiste infatti carcere in ambito nazionale, dotato di cancellate e mura perimetrali, che non sia fatto oggetto di quotidiani lanci dall’esterno di involucri o del sorvolo di droni per il rilascio di contenitori all’indirizzo dei detenuti e altrettanto, purtroppo, non esiste carcere sul territorio che disponga di adeguate dotazioni di personale e di strumenti, se non in minima parte, per impedire che tali spedizioni illecite giungano a destinazione, né risultano in corso di adozione adeguate contromisure presso gli organi responsabili dell’amministrazione penitenziaria, pur perfettamente a conoscenza del grave fenomeno criminale».

