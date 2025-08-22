Supplenze a scuola, il Ministero rassicura: «Immissioni in ruolo già concluse, 65mila posti stabilizzati»

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene sull’allarme lanciato da alcune organizzazioni sindacali circa l’aumento delle supplenze nell’anno scolastico 2025/2026. Da Viale Trastevere arriva una smentita netta.
Per i docenti sono state completate le immissioni in ruolo con un contingente complessivo di oltre 54mila unità, incluse le ultime assegnazioni legate alle rinunce. A questi si aggiungono le assunzioni del personale Ata, che portano il totale dei posti stabilizzati a circa 65mila. Questa procedura, sottolinea il Mim «contribuisce a ridurre il numero delle supplenze specie su posto comune».
Un passaggio importante riguarda anche il sostegno. «Va, inoltre, sottolineato - proseguono dal Ministero - che, dai dati a disposizione, si stima che circa la metà dei supplenti su sostegno potranno essere confermati entro il 31 agosto, garantendo così la continuità dell’insegnamento richiesta dalle famiglie degli studenti con disabilità».
Caricamento commenti
Commenta la notizia