Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream: convalidato l'arresto di Kuznetzov

E’ stato convalidato l’arresto, su mandato europeo dell’autorità giudiziaria federale tedesca, per l’ucraino Sehrii Kuznetzov, 49 anni, ritenuto dalle autorità tedesche uno dei coordinatori dell’esplosione ai gasdotti Nord Stream.

Kuznetsov è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un agriturismo a San Clemente (Rimini) dove era in vacanza con la famiglia. L’udienza si è tenuta al Tribunale della Corte d’Appello di Bologna, davanti alla giudice Sonia Pasini, a porte chiuse, ed è durata oltre un’ora. Per la Procura generale, è incaricata la sostituta pg Licia Scagliarini. Kuznetsov era assistito dall’avvocato Luca Montebelli di Rimini.

Il 49enne, aiutato da un interprete ucraino, ha collaborato con i magistrati, rispondendo alle domande che gli sono state poste.