Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream: convalidato l'arresto di Kuznetzov

di

Serhii Kuznetzov. il 49enne ucraino accusato del sabotaggio terroristico ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, arrestato su mandato europeo emesso dalla Corte federale tedesca a San Clemente, nel Riminese, viene portato nell'aula della Corte di appello di Bologna per l'udienza di convalida dell'arresto, 22 agosto 2025 ANSA--- Serhii Kuznetsov, the 49-year-old Ukrainian accused of terrorist sabotage of the Nord Stream gas pipeline in the Baltic Sea, arrested on a European warrant issued by the German Federal Court in San Clemente, near Rimini (Italy), is brought to the Bologna Court of Appeal for the hearing to validate his arrest, August 22, 2025. ANSA

E’ stato convalidato l’arresto, su mandato europeo dell’autorità giudiziaria federale tedesca, per l’ucraino Sehrii Kuznetzov, 49 anni, ritenuto dalle autorità tedesche uno dei coordinatori dell’esplosione ai gasdotti Nord Stream.

Kuznetsov è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un agriturismo a San Clemente (Rimini) dove era in vacanza con la famiglia. L’udienza si è tenuta al Tribunale della Corte d’Appello di Bologna, davanti alla giudice Sonia Pasini, a porte chiuse, ed è durata oltre un’ora. Per la Procura generale, è incaricata la sostituta pg Licia Scagliarini. Kuznetsov era assistito dall’avvocato Luca Montebelli di Rimini.

Il 49enne, aiutato da un interprete ucraino, ha collaborato con i magistrati, rispondendo alle domande che gli sono state poste.

