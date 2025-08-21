Oltre 109.000 fulmini in 12 ore sulla Toscana

Record di oltre 109.000 fulmini abbattutisi sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo attraversata fino alla notte trascorsa da una perturbazione eccezionale. Lo segnala la Regione evidenziando i nubifragi che hanno colpito l’Elba, Prato e Grosseto.

Sono state «precipitazioni e fenomeni con tempi di ritorno stimati oltre i 50 anni - riporta il presidente Eugenio Giani - Un grazie sincero al nostro sistema regionale di Protezione Civile della Toscana e ai tanti volontari e operatori impegnati negli interventi. È fondamentale continuare ad investire nella prevenzione e sicurezza».

A Grosseto i pompieri hanno salvato un adulto con dei ragazzi bloccati in auto nel sottopasso stradale, allagato, di via Sonnino. Sul litorale ci sono stati incendi di quadri elettrici, forse colpiti da scariche e fulmini. Tanti gli alberi che il maltempo ha fatto venire giù tra Grosseto e Marina di Grosseto, in particolare in località Querce Secca.