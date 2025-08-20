Il Papa: il 22 agosto giornata di digiuno e di preghiera per la pace

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Papa Leone XIV durante la visita a Santa Maria di Galeria, nella zona extra territoriale dove sorge il Centro Radio in onda corta della Radio Vaticana, Dicastero per la Comunicazione, Roma, 19 giugno 2025.

«Venerdì prossimo, il 22 agosto celebreremo la memoria della Beata Vergine Maria Regina» che è «invocata anche come Regina della pace». Lo ha detto il Papa alla fine dell’udienza generale lanciando un appello: «Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso».

«Maria Regina della pace interceda perché i popoli trovino la via della pace», ha detto il Pontefice.

