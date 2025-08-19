Trump parla a Fox: «Non manderemo i nostri soldati al confine ucraino»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che non ci saranno soldati americani a difendere il confine ucraino, nemmeno dopo che il tycoon avrà lasciato la Casa Bianca. «Avete la mia assicurazione, io sono il presidente», ha risposto in un’intervista telefonica al programma Fox & Friends sulla rete conservatrice americana Fox, quando i conduttori gli hanno chiesto: «Che tipo di garanzie sente di avere, andando oltre questa amministrazione, che non ci saranno in futuro soldati americani a difendere il confine (dell’Ucraina, ndr)'». «Sto solo cercando di fermare la gente dall’essere uccisa - ha aggiunto - stanno perdendo da 5 mila a 7 mila persone a settimana in quella guerra ridicola che non sarebbe mai dovuta accadere. Se avessimo avuto un presidente normale, non serve nemmeno un grande presidente, se avessimo avuto un presidente normale non ci sarebbe stata».

Durante la campagna elettorale Trump aveva promesso di tenere fuori i soldati Usa da conflitti all’estero che non riguardassero gli Stati Uniti. «Io credo», ha precisato, che i Paesi europei rappresentino la «prima linea di difesa» per gli ucraini. Il messaggio arriva per rassicurare la base Maga, contraria a qualsiasi intervento internazionale e preoccupata dalle notizie circolate lunedì sera dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei. La stessa Casa Bianca ha spiegato oggi che seppure Trump non voglia inviare soldati, ci sono «altri modi» per garantire da parte americana che Kiev sia protetta da futuri attacchi russi.