Riaperta la camera ardente in ricordo di Baudo, ondata d'affetto inarrestabile

Il feretro di Pippo Baudo nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, 18 agosto 2025.ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

La camera ardente in ricordo di Pippo Baudo, allestita al Teatro Delle Vittorie di Roma, ha riaperto. Ad accoglierla una fila che arrivava fino a Viale Mazzini. Primi ad arrivare la figlia del presentatore, Tiziana, e Piero Chiambretti. Ora è entrato Amadeus, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni all’arrivo. La camera ardente resterà aperta fino alle 12, poi il feretro verrà trasferito a Militello Val di Catania, dove domani (20 agosto) si svolgeranno i funerali.

