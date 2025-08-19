Riaperta la camera ardente in ricordo di Baudo, ondata d'affetto inarrestabile

La camera ardente in ricordo di Pippo Baudo, allestita al Teatro Delle Vittorie di Roma, ha riaperto. Ad accoglierla una fila che arrivava fino a Viale Mazzini. Primi ad arrivare la figlia del presentatore, Tiziana, e Piero Chiambretti. Ora è entrato Amadeus, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni all’arrivo. La camera ardente resterà aperta fino alle 12, poi il feretro verrà trasferito a Militello Val di Catania, dove domani (20 agosto) si svolgeranno i funerali.