Omicidio nel Napoletano, ucciso a coltellate dal figlio della compagna

Una discussione accalorata, poi i fendenti. Numerosi. Ciro Luongo, 58 anni, ispettore di polizia in servizio al commissariato di Giuliano, benvoluto e stimato dai colleghi, è morto nella sua abitazione di un parco in viale delel Margherite a Melito dopo una lite con il figlio della compagna, Roberto Marchese, 21 anni, che lo ha colpito più volte anche al torace con un coltello. A chiamare il 118, proprio la donna, presente alla discussione degenerata.

Per Luongo, però, non c’era più nulla da fare. Il ventunenne era già in fuga; dopo poche ore di indagini di carabinieri e polizia, tuttavia, è stato rintracciato e fermato non lontano da casa. La sua posizione è stata al vaglio degli inquirenti questa notte. La procura di Napoli Nord deve chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione mortale, ma soprattutto il contesto, se cioè ci fossero dissaporti da tempo tra Luongo e il ragazzo o se l’omicidio sia frutto del diverbio.