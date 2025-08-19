Addio a Pippo Baudo, chiusa la camera ardente al Teatro delle Vittorie

È stata chiusa esattamente alle 12 la camera ardente per l’ultimo saluto a Pippo Baudo allestita al Teatro delle Vittorie, a Roma. Subito dopo è stata benedetta la salma, con la formula recitata dal prete all’interno del Teatro e ascoltata da giornalisti e da fan e presenti, grazie a un amplificatore. Al termine della preghiera è scoppiato un applauso da parte degli ascoltatori. Ora si attende l’uscita del feretro, che dovrà dunque cominciare il suo viaggio verso Militello in Val di Catania, città natale di Baudo, dove domani si svolgeranno i funerali.