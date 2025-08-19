Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Addio a Pippo Baudo, chiusa la camera ardente al Teatro delle Vittorie

Tiziana Baudo con il marito Mirko Menfozzi davanti al feretro di Pippo Baudo nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, 19 agosto 2025.ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

È stata chiusa esattamente alle 12 la camera ardente per l’ultimo saluto a Pippo Baudo allestita al Teatro delle Vittorie, a Roma. Subito dopo è stata benedetta la salma, con la formula recitata dal prete all’interno del Teatro e ascoltata da giornalisti e da fan e presenti, grazie a un amplificatore. Al termine della preghiera è scoppiato un applauso da parte degli ascoltatori. Ora si attende l’uscita del feretro, che dovrà dunque cominciare il suo viaggio verso Militello in Val di Catania, città natale di Baudo, dove domani si svolgeranno i funerali.

