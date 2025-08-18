Fiorello ricorda Baudo: «Per noi siciliani è un orgoglio, la Rai dovrebbe sostituire il cavallo con una sua statua»

«La Rai deve moltissimo a Pippo Baudo, ho sentito parlare di statua a Sanremo ma dovrebbe sostituire il cavallo di viale Mazzini con Pippo perché lui ha tracciato un solco enorme dove tutti noi abbiamo imparato. A volte mi chiedo chi insegnerà ai giovani di oggi a fare un certo tipo di tv... Non lo so». Così Rosario Fiorello lasciando la camera ardente di Pippo Baudo.

«Qualsiasi cosa si possa dire, Pippo è sempre un pò di più. Non è un semplice conduttore, direttore artistico, ma è qualcosa di più. Lui ha insegnato senza volere insegnare» ha poi proseguito il mattatore. «Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio. Noi lo seguivamo più degli altri perché faceva anche Antenna Sicilia, conduceva il festival della canzone siciliana che in Sicilia faceva il 100% di ascolti". Così Rosario Fiorello lasciando la camera ardente di Pippo Baudo. "Quando lo chiamavo non dicevo mai 'ciao Pippo come staì, ma dicevo una frase siciliana molto forte e dall’altra parte avevo una risposta altrettanto forte, si rideva molto», racconta.