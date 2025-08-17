Tragedia in Puglia: ragazzo catanese si tuffa in mare, batte la testa e muore in ospedale

Doveva essere un pomeriggio di vacanza e spensieratezza, ma si è trasformato in una tragedia. Un ragazzo di 22 anni, originario di Catania e in vacanza a Polignano a Mare con la famiglia e gli amici, ha perso la vita dopo un tuffo da circa sei metri a Lama Monachile. Dopo l’impatto con l’acqua, il giovane ha battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico e una profonda ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale.

Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. All’arrivo, però, era già in arresto cardiaco: nonostante oltre un’ora di manovre rianimatorie, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Poco dopo, i medici hanno dichiarato il decesso.