La morte di Pippo Baudo, Simona Ventura: «Sei stato il mio maestro». Giorgia Meloni: «Ha accompagnato intere generazioni»

«La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un’epoca della televisione italiana. Con il suo talento, la sua eleganza e la sua professionalità ha saputo conquistare intere generazioni di spettatori, diventando un punto di riferimento assoluto dello spettacolo e della cultura popolare. La Sicilia perde un suo figlio illustre, che non ha mai dimenticato le sue radici e ha portato con orgoglio il nome della nostra isola in tutta Italia. A nome personale e dell’intero governo regionale, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Sui social si inseguono i messaggi di cordoglio: «Sei stato il mio maestro non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo», ha scritto Simona Ventura. «Un gigante della televisione. È entrato nelle case di tutti gli italiani - ricorda il vice premier Antonio Tajani - ha raccontato attraverso lo schermo la società italiana dagli anni '60 al nuovo millennio. Un italiano ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari».

«Creatore di molteplici format di grandissimo successo, scopritore di talenti e musicisti, artista lui stesso dalla raffinata cultura dell’intrattenimento ci lascia un uomo che ha costituito e costituisce un riferimento per tutto il mondo della televisione italiana»., scrive invece il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini.

«Ciao Pippo, con te si spegne la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio, quella tv dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore e poi immeritatamente come collega. Ciao Maestro». Così Carlo Conti saluta Pippo Baudo dai social.

"Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto". Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

«Un grande, un gigante, un vero numero uno. Tutti gli dobbiamo qualcosa, come telespettatori e come addetti ai lavori». Così Gerry Scotti ricorda Pippo Baudo. «Gli volevo bene e me ne voleva: sono onorato di questo sentimento. In particolare, in un momento di indecisione nei lontani anni '80, una sua telefonata mi spinse a divenire ciò che sono divenuto: potere della sua voce! Grazie Pippo, l’Italia ti vuole bene», conclude Scotti.

«Con la scomparsa di Pippo Baudo l'Italia perde uno dei volti più amati e riconoscibili della propria storia televisiva. Con lui scompare la personificazione più autorevole e popolare di un pezzo fondamentale dell’autobiografia artistica italiana. Uomo di spettacolo e di grande sensibilità culturale, capace di unire generazioni attraverso il linguaggio dell’intrattenimento, Baudo, attraverso

la tv, ha avuto la capacità di raccontare il Paese nelle sue trasformazioni. A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari». Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

«Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana. Ha formato generazioni di artisti. Ho iniziato a lavorare con lui nel 1980... Domenica In. Mancherà a molti. Ciao Pippo». Con questo messaggio, affidato ai social, Barbara D’Urso ha ricordato Pippo Baudo nella sera della sua morte.

«Certo. Pippo è stato la televisione Ha connotato la televisione come nessun altro. Ha costruito la televisione, ne ha inventato la grammatica». Lo dice all’Agi Fabio Fazio ricordando Pippo Baudo. «Si potrebbero dire milioni di cose su di lui. Ma non ora. Adesso - conclude il conduttore - siamo di fronte a un vuoto che appare senza senso».