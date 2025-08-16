La morte di Pippo Baudo, l'ex moglie Katia Ricciarelli: «Sono sconvolta, intorno a lui ci sono state persone sbagliate»

«Sono sconvolta, per me è molto importante questa cosa, non sono più una bambina, quando ho perso mia mamma mi sono sentita sola, ora con la morte di lui mi sembra proprio di rivivere quei momenti». Molto commossa, l’ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, lo ha ricordato così parlando a Rainews24, affermando di starsi sentendo «molto sola» e dicendo che in molti «avrebbero dovuto rispettarlo di più, non aveva attorno a lui le persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose, adesso che è morto invece...».

Baudo «è stato il più grande di tutti - ha aggiunto -. Negli ultimi anni non siamo stati in contatto, ma non è importante, quando ci siamo rivisti all’Arena di Verona ci siamo abbracciati e non c'era bisogno di parlare, era come se ci fossimo incontrati il giorno prima», perché «anche con un amico non occorre vedersi tutti i giorni. La prova è questa».