La morte di Pippo Baudo, il saluto della Rai «a una parte fondamentale della cultura italiana»

«Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di 'cuorè della Tv, se ne va una parte fondamentale della Rai. Eppure, lui è la sua figura resteranno impressi nel patrimonio culturale dell’Italia». Così l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, il Direttore Generale Roberto Sergio e il Cda danno voce al dolore e al cordoglio di tutta l’azienda per la scomparsa di Pippo Baudo.

«In questo momento di lutto, ci accompagna - proseguono - un grande senso di riconoscenza perchè con grande leggerezza, intelligenza e impareggiabile carisma e passione ha reso la tv un fenomeno 'culturalè nobilitando il termine 'nazionalpopolarè e traducendolo in un linguaggio immediatamente comprensibile da chiunque, senza mai cedere alla tentazione della volgarità. E’ stato un 'inventorè di televisione, uno scopritore di talenti, l’uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e 'pensatò più di chiunque altro, senza dimenticare la 'suà Domenica In e tanti altri programmi da lui firmati che restano nel patrimonio di tutti e che hanno accompagnato la storia stessa della nostra nazione»