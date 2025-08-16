La morte di Pippo Baudo, il ricordo di Renzo Arbore: «Un punto di riferimento per tutti»

Baudo «aveva una straordinaria passione musicale: quando faceva Sanremo suggeriva arrangiamenti agli artisti, si occupava personalmente delle canzoni», ricorda Arbore. «Ci siamo incontrati tante volte: mi viene in mente quando cominciò Domenica in e io avevo appena finito L’altra domenica, ci scambiammo spunti ed idee».

Tra Renzo e Pippo era nata anche una grande amicizia: «Ha conosciuto i miei genitori, veniva a Foggia, siamo andati insieme da Padre Pio... L’ultima volta ci siamo sentiti venti giorni fa, con il proposito di vederci come al solito: è stato piuttosto sbrigativo, io e Ugo Porcelli abbiamo capito che non stava bene. Speravamo che per Ferragosto se ne fosse andato a Riccione, nel suo albergo del cuore che lo ospitava spesso d’estate... e invece è arrivata questa notizia terribile».