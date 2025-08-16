Dopo il vertice in Alaska: nell'ombra un possibile trilaterale e Trump per lunedì invita anche i leader europei

Niente cessate il fuoco: si vada direttamente a un accordo di pace. Dopo averlo accolto con il tappeto rosso, Donald Trump si è anche allineato alla posizione di Vladimir Putin, rinnegando quella che fino a poche ore prima era la propria: arrivare alla pace attraverso una progressiva cessazione delle ostilità. Il vertice in Alaska si conclude quindi con uno spettacolare cambio di rotta e una delusione per i funzionari europei che avevano espresso un cauto ottimismo sul fatto che gli Stati Uniti si stessero allineando alla loro posizione. Da un incontro durato meno della metà del tempo previsto, in cui i due leader non si sono nemmeno seduti a tavola e non è stato permesso alle delegazioni allargate di incontrarsi nè ai giornalisti di fare domande, quello che emerge è un Trump sempre più vicino al Cremlino e sempre meno in sintonia con le posizioni degli alleati europei.

«Tutti hanno deciso che il modo migliore per porre fine all’orribile guerra tra Russia e Ucraina sia giungere direttamente a un accordo di pace, che porrebbe fine alla guerra, e non a un semplice accordo di cessate il fuoco, che spesso non regge», ha scritto Trump su Truth.