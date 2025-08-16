Dopo il vertice in Alaska: nell'ombra un possibile trilaterale e Trump per lunedì invita anche i leader europei

Niente cessate il fuoco: si vada direttamente a un accordo di pace. Dopo averlo accolto con il tappeto rosso, Donald Trump si è anche allineato alla posizione di Vladimir Putin, rinnegando quella che fino a poche ore prima era la propria: arrivare alla pace attraverso una progressiva cessazione delle ostilità. Il vertice in Alaska si conclude quindi con uno spettacolare cambio di rotta e una delusione per i funzionari europei che avevano espresso un cauto ottimismo sul fatto che gli Stati Uniti si stessero allineando alla loro posizione. Da un incontro durato meno della metà del tempo previsto, in cui i due leader non si sono nemmeno seduti a tavola e non è stato permesso alle delegazioni allargate di incontrarsi nè ai giornalisti di fare domande, quello che emerge è un Trump sempre più vicino al Cremlino e sempre meno in sintonia con le posizioni degli alleati europei.
«Tutti hanno deciso che il modo migliore per porre fine all’orribile guerra tra Russia e Ucraina sia giungere direttamente a un accordo di pace, che porrebbe fine alla guerra, e non a un semplice accordo di cessate il fuoco, che spesso non regge», ha scritto Trump su Truth.
Non tutti, visto che von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb, Tusk e Costa hanno diffuso una dichiarazione congiunta per ribadire quali sono i paletti insuperabili e i punti irrinunciabili: la Russia non dovrà avere diritto di veto al percorso dell’Ucraina verso l’Ue e la Nato; spetterà a Kiev prendere decisioni sul suo territorio; i suoi confini internazionali non dovranno essere modificati con la forza. Ma si parla anche di un meccanismo sulla falsariga dell’articolo 5 dello statuto della Nato per garantire la sicurezza ucraina: un punto sul quale ha molto insistito Giorgia Meloni.
Secondo indiscrezioni del New York Times, nell’incontro che avrà con Zelensky a Washington lunedì, Trump ha intenzione di presentarsi con un menu indigesto che comprende la cessione di territori.
Anche per non trovarsi da solo ad affrontare le pretese della Casa Bianca e soprattutto non cadere in una trappola come quella tesa all’inizio del suo mandato da Trump, Zelensky ha sottolineato l’importanza che i Paesi europei e gli Stati Uniti siano «coinvolti in ogni fase per garantire garanzie di sicurezza affidabili».
Nell’ombra resta la proposta di un vertice trilaterale tra i leader di Stati Uniti, Russia e Ucraina, al quale Trump ha assicurato di voler lavorare. Il principale collaboratore di Putin, Yuri Ushakov, ha affermato che la questione non è stata sollevata in Alaska, ma i leader di Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Polonia, Finlandia e Unione Europea si sono detti «pronti a collaborare» perchè diventi realtà, pur senza far mancare il loro «continuo sostegno» a Kiev e mantenendo le pressioni su Mosca. Dodici ore dopo, il vertice è considerato soprattutto un successo di immagine per Putin, ora che Trump ha infranto il suo isolamento internazionale.
