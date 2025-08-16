L'uragano Erin si rafforza: diventa categoria 5 e punta i Caraibi

L’uragano Erin, il primo della stagione nell’Atlantico, si rafforza. E’ ora di categoria 5 mentre viaggia verso i Caraibi. La tempesta si è formata circa 3 giorni fa nell'Atlantico, L'allerta adesso è massima per piogge torrenziali e venti ad oltre 215 chilometri orari. Sono diverse le aree in stato d’allerta per forti piogge, mentre onde alte fino 10 metri potrebbero interessare la costa orientale degli Stati Uniti già a partire dalla prossima settimana.

Foto IlMeteo.it