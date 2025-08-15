Poliziotto trovato morto in un burrone a Lucca, era precipitato mentre cercava un posto per vedere bene i fuochi

Trovato morto, per una caduta in un dirupo mentre era libero dal servizio, un sovrintendente capo della polizia di Stato in organico alla questura di Lucca, Marco Alisciani. Era in servizio presso l’Ufficio polizia amministrativa. È scivolato ieri sera in un burrone a Grotta, vicino a Pescaglia, a 30 chilometri da Lucca. Vani i soccorsi nella notte. Il terreno è impervio e quando è stato raggiunto era deceduto.

«Collega apprezzato e un caro amico per molti di noi - scrive la questura - Lo scorso giugno aveva vinto il campionato italiano di tiro al volo. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella nostra squadra e nella nostra vita. Ci uniamo al dolore della famiglia e offriamo loro tutto il nostro sostegno in questo momento difficile».

Secondo una prima ricostruzione pare che il poliziotto stesse cercando un posto dove poter vedere bene i fuochi d’artificio per la festa di Santa Maria del paese di Pascoso. Sul fatto stanno conducendo accertamenti i carabinieri. «Le operazioni di ricerca e soccorso sono terminate questa notte alle 4 purtroppo con esito infausto - ha reso noto sui social il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti - Alla famiglia della persona deceduta vanno le nostre condoglianze e di tutta la comunità di Pescaglia».