È morto il ragazzo di 11 anni caduto nel lago di Molveno

È morto poco dopo il ricovero in ospedale il ragazzo di 11 anni di origini bengalesi annegato nel tardo pomeriggio di oggi nel lago di Molveno in Trentino. La chiamata al numero unico per le emergenze era arrivata intorno alle 17 da parte dei Carabinieri allertati dai genitori preoccupati perchè non riuscivano più a trovare il figlio. Dopo essere stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco del corpo permanente di Trento, il ragazzino è stato rianimato a lungo prima di essere elitrasportato in ospedale Santa Chiara.

Il ragazzo era giunto in ospedale in condizioni disperate. Secondo quanto ricostruito il giovane è rimasto in acqua per circa quaranta minuti dopo ad una profondità di dieci metri. I sommozzatori lo hanno estratto dall’acqua vivo ma in arresto cardio-circolatorio. Dopo un lungo tentativo di rianimazione da parte dei sanitari giunti sul posto, il ragazzino è stato elitrasportato in ospedale a Trento dove ha cessato di vivere. Il ragazzino dopo aver effettuato un giro in pedalò assieme ai genitori, nel momento della riconsegna dell’imbarcazione, è tornato o caduto in acqua annegando.