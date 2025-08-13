Verso l'incontro Trump-Putin: tra Mosca e Kiev è muro contro muro sui territori

Le posizioni di Mosca e Kiev restano agli antipodi. Alla vigilia dell’incontro tra Putin e Trump in programma venerdì in Alaska, il governo russo ha ribadito di non voler fare nessun passo indietro sulle sue pretese nell’aggressione contro l’Ucraina. Mentre il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato che non intende cedere il Donbass al Cremlino. Ma quali sono gli obiettivi della Russia? E quali quelli dell’Ucraina?

Putin è irremovibile

Il Cremlino pretende per intero quattro regioni del sud-est ucraino in parte occupate dalle sue truppe: quelle di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk (queste ultime due formano il Donbass ucraino). Regioni che Mosca - in palese violazione del diritto internazionale - sostiene di essersi annessa con un referendum che si ritiene non abbia rispettato minimamente gli standard democratici. Il Cremlino vuole anche che la Crimea - che si è annessa di fatto con la forza nel 2014 - sia riconosciuta come «russa» e che l’Ucraina non entri nella Nato, e pretende un ridimensionamento delle forze armate ucraine.