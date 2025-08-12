Venezia, trovato il corpo del bambino di 6 anni scomparso in mare

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Era vicino al frangiflutti, a due metri di profondità

Anche i turisti che si trovavano sulla spiaggia hanno partecipato alle ricerche (finora senza esito) del bambino di 6 anni scomparso in mare al Cavallino (Venezia), 11 agosto 2025. Una cinquantina di bagnanti hanno formato una catena umana, partendo dalla battigia e proseguendo verso il mare, per scandagliare il tratto dove il piccolo è stato avvistato l'ultima volta. I soccorritori ritengono probabile che il bambino possa essersi spinto troppo avanti nell'acqua sino a che, perso l'orientamento, potrebbe non essere più riuscito a tornare a riva.

È  stato individuato e recuperato alle ore 2:45 di oggi dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti.

Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza.

