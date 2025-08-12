L'Italia è più calda del Maghreb, per Ferragosto Palermo da bollino arancione

Milano e Roma più calde di Algeri, Tunisi e Rabat: l’Italia supera il Nordafrica e continua a boccheggiare sotto la spinta dell’Anticiclone che, dal cuore del Sahara, si espande verso Francia e Italia centro settentrionale. Temperature bollenti a Genova con 45 gradi percepiti e a Firenze. Bolla rovente che sta toccando anche l’Inghilterra. In Spagna e Portogallo è emergenza caldo e incendi.

Roghi anche in Albania e sull'isola greca di Zante. In alcuni casi è stato necessario attivare evacuazioni di abitazioni e hotel. In Italia intanto il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute conferma anche per il 14 agosto 16 città con la massima allerta per il rischio sanitario: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino arancione per Trieste. Giallo per Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Bollino verde per Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

Secondo l’analisi di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, nel nostro Paese sono numerosi i picchi dei valori delle temperature rispetto a quelli registrati in Marocco, Algeria e Tunisia. A Milano, negli ultimi tre giorni, si sono registrate minime di 27°C, un valore quasi supertropicale (notti con temperature minime che non scendono sotto i 30°C) e massime di 37°C. Situazione meno rovente di notte sulla Capitale con minime sui 23-24°C ma massime simili, intorno ai 36-38°C. «Ad Algeri, di contro, la minima è scesa fino a 21°C di notte e la massima è salita, al più, fino a 34°C, così come a Tunisi. La capitale del Marocco, Rabat, trovandosi lungo le coste oceaniche, ha fatto fatica a superare i 30-33°C», dice Tedici.