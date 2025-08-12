Le foto delle utenti di Vinted finiscono su siti porno e chat telegram

Da mesi infuriano le polemiche contro Vinted, nota piattaforma lituana utilizzata per vendere e comprare articoli nuovi e usati, in particolare abbigliamento. Secondo numerose segnalazioni, soprattutto da parte di utenti donne, le foto caricate sul sito finiscono in contesti pericolosi: ripubblicate su portali pornografici e usate come pretesto per inviare messaggi a sfondo sessuale.

Il problema riguarda soprattutto i Paesi europei, dove il mercato online sembra attirare maggiormente i malintenzionati.

The Guardian ha riportato la vicenda di Mina, 22 anni, raccontata a Der Spiegel. La giovane tedesca ha scoperto che alcune sue immagini pubblicate su Vinted erano finite su siti hot. Cercando il proprio nome online, ha trovato collegamenti a queste pagine e, nel frattempo, ha iniziato a ricevere messaggi molesti sulla chat della piattaforma.

Vinted ha spiegato di adottare una politica di tolleranza zero verso i contenuti osceni o molesti, rimuovendoli appena segnalati e collaborando per far chiudere canali Telegram e siti web usati per diffondere le foto. L’azienda consiglia di evitare di mostrare il volto nelle immagini, di non fornire dati personali e di mantenere le comunicazioni all’interno della piattaforma, evitando social o app di messaggistica esterne. In caso di episodi gravi, invita a fare segnalazioni attraverso la pagina dedicata e a rivolgersi alle forze dell’ordine.