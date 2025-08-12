Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La donna travolta e uccisa a Milano, fermati tre bambini e una bambina: sono minori di 14 anni

Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni

Un'immagine di Cecilia De Astis tratta dal suo profilo Facebook, 11 agosto 2025. La donna di 71 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano. FACEBOOK CECILIA DE ASTIS +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++NPK+++

Sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi che erano a bordo della vettura rubata che ieri ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio.

I quattro erano fuggiti. Si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

Sono stati trovati in un campo nomadi e non avevano con loro documenti i quattro ragazzini, poco più che bambini, ritenuti responsabili dell’investimento di Cecilia De Astis, travolta e uccisa da un’auto, risultata poi rubata a un ragazzo francese, mentre camminava in via Saponaro a Milano.

Alcuni testimoni avevano riferito agli agenti della Polizia locale di aver visto almeno due dei ragazzini, dopo lo schianto, fuggire verso un vicino campo nomadi.

