La Sea Watch lancia l’Sos per una naufraga incinta: «Rischia la vita»

«Su Sea-Watch 5 una donna incinta ha bisogno di evacuazione medica per un cesareo d’urgenza». A lanciare l’sos la stessa ong impegnata nella ricerca e soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale, che aggiunge: «L’abbiamo soccorsa questa mattina insieme ad altre 66 persone. A bordo le si sono rotte le acque e ora madre e bambino rischiano la vita. Serve un intervento immediato delle autorità italiane».

«Da ore - prosegue la Ong - i nostri medici di bordo stanno assistendo la donna, che subito dopo essere stata soccorsa è entrata in travaglio. Tra loro c’è una ginecologa. Non è la prima volta che, dopo aver rischiato la vita in mare, la scarica di tensione provata da una donna incinta innesca il parto. In questo caso però la situazione si è complicata e c’è necessità di un cesareo d’urgenza da eseguirsi in ospedale. Come al solito, Italia e Malta si rimbalzano le responsabilità, cercando di far intervenire la Tunisia. La vita del bambino e della sua mamma sono in serio pericolo e servono soccorsi immediati».