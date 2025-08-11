Bimbo di 6 anni disperso in mare nel litorale veneziano, catena umana per le ricerche

Un bimbo di 6 anni è disperso in mare da questo pomeriggio davanti alla spiaggia del Cavallino, sul litorale veneziano. Per un attimo è sfuggito allo sguardo della mamma, e quando la donna si è accorta che non lo vedeva più acqua era già troppo tardi.

Le ricerche dei sommozzatori e degli elicottero proseguite fino all’imbrunire non hanno dato finora risultati. Il piccolo è scomparso, e sui camping che si affacciano su quel tratto di costa è calato lo sgomento.

Si è assistito anche ad una gara di solidarietà. Quando sono scattati i soccorsi, molti dei turisti che si trovavano sull’arenile hanno deciso di formare una grande catena umana, per perlustrare il tratto di mare metro per metro, purtroppo senza fortuna. Dall’elicottero dei vigili del fuoco si poteva vedere una fila di almeno una cinquantina di persone che avanzavano pian piano dalla battigia scrutando attentamente l’acqua. Ma il piccolo non è stato trovato.