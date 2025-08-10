Medio Oriente, pronto il piano per conquistare Gaza city: «Vogliamo smilitarizzarla, non occuparla»

Il nuovo piano israeliano per conquistare Gaza City «non mira a occupare Gaza», ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu, definendolo «il modo migliore per porre fine alla guerra» iniziata 22 mesi fa nei territori palestinesi.

«Abbiamo completato gran parte del lavoro. Abbiamo tra il 70% e il 75% di Gaza sotto il controllo militare israeliano», ha dichiarato il leader israeliano durante una conferenza stampa a Gerusalemme. «Ma ci restano ancora due roccaforti: Gaza City e i campi» nella Striscia di Gaza centrale. «Non abbiamo altra scelta per finire il lavoro».

Secondo il piano approvato venerdì dal gabinetto di sicurezza israeliano, l’esercito «si sta preparando a prendere il controllo di Gaza City», che è in gran parte distrutta nel nord del territorio. Questo piano «non mira a occupare Gaza, ma a smilitarizzare Gaza», ha ribadito Netanyahu. «Questo è il modo migliore per porre fine alla guerra, e il modo migliore per porvi fine rapidamente.

«Primo, disarmare Hamas. Secondo, liberare tutti gli ostaggi. Terzo, smilitarizzare Gaza. Quarto, Israele eserciterà un controllo di sicurezza predominante. Quinto, un’amministrazione civile pacifica e non israeliana. Questo è ciò che vogliamo vedere a Gaza», ha riassunto il primo ministro.