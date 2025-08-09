Vertice Putin-Trump: il 15 agosto il faccia a faccia in Alaska

Questo aspetto la rende anche una sede altamente simbolica, lanciando un segnale di parità strategica, fondamentale per Mosca: i leader statunitense e russo faccia a faccia in un luogo dove i loro interessi letteralmente si incontrano letteralmente, l’Artico. L’importanza geopolitica dell’Alaska è cresciuta grazie alle sue riserve di combustibili fossili inutilizzate. Una sede del genere, dove elevata è la posta in gioco a livello globale in materia di energia - aggiunge un elemento di teatralità, sempre molto ricercato dal tycoon.

La scelta dell’Alaska come sede del summit ha motivazioni pratiche e simboliche: Putin, dall’inizio della guerra, non vola nello spazio aereo di Paesi «ostili» per motivi di sicurezza nazionale e non visita Paesi membri della Corte penale internazionale (Cpi) che contro di lui ha spiccato un mandato di arresto per crimini di guerra. Gli Usa non fanno parte della Cpi e l’Alaska è appena oltre il confine russo con gli Stati Uniti.

Il primo incontro faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina si terrà il 15 agosto in Alaska. Si tratterà della prima visita del presidente russo negli Stati Uniti in 10 anni e la prima tra i due leader dal 2019.

Russia e Usa sono separati dallo Stretto di Bering, largo meno di 100 chilometri. L’Alaska è lo Stato americano più vicino alla Russia. Questo territorio, scoperto dagli esploratori russi all’inizio del XVIII secolo, fu venduto dall’Impero russo agli Stati Uniti nel 1867 per 7,2 milioni di dollari (circa 130 milioni di dollari ai prezzi del 2023).

«Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, confinanti tra loro. E sembra del tutto logico che la nostra delegazione sorvoli semplicemente lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso dei leader dei due Paesi si tenga in Alaska», ha dichiarato il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, spiegando la scelta dello Stato americano.

Questo sarà il primo incontro faccia a faccia tra Trump e Putin da quando il presidente degli Stati Uniti è tornato alla Casa Bianca e dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. L’ultima volta che i due leader si sono parlati di persona è stato a margine del vertice del G20 a Osaka, in Giappone, nel giugno 2019.

Putin non va negli Stati Uniti da settembre 2015, quando volò a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e un incontro con il presidente Barack Obama. Nel 2021, incontrò il predecessore di Trump alla Casa Bianca, Joe Biden, ma in Svizzera.

Il Cremlino ha riferito di aspettarsi che il prossimo incontro dei presidenti, dopo quello in Alaska, si svolga in Russia; l’invito, ha fatto sapere, è stato inviato al presidente degli Stati Uniti.

Al vertice anche l'Ucraina

Al vertice tra Trump e Putin in Alaska potrebbe partecipare anche Volodymyr Zelensky. Lo riporta la Cbs citando un alto funzionario della Casa Bianca secondo il quale la pianificazione del summit di venerdì prossimo è ancora incerta e che è ancora possibile che il presidente ucraino sia coinvolto in qualche modo.

La Casa Bianca ha dichiarato all’inizio di questa settimana che Trump è disponibile a incontrare sia Putin che Zelensky, ma ieri il presidente statunitense ha suggerito che potrebbe iniziare incontrando solo Putin, dicendo ai giornalisti che intende «iniziare con la Russia» pur sostenendo di «avere una possibilità» di organizzare un incontro trilaterale.