Incendio nel parco nazionale del Vesuvio

«Io sono in contatto con i carabinieri forestali del Parco Nazionale del Vesuvio che stanno conducendo le indagini e al momento è tutto coperto da segreto istruttorio, ma non si esclude la pista dolosa dell’incendio». Lo dice il presidente del Parco, Raffaele De Luca, intervistato da Sky tg24.

Dalle 5 di questa mattina, dalla Sala Operativa regionale sono stati immediatamente attivati 4 elicotteri dell’antincendio regionale e richiesti al Dipartimento nazionale della Protezione civile 4 canadair della flotta nazionale. Si procede senza sosta, 'aggredendò l’incendio da più fronti, in modo da circoscrivere le fiamme.

Sono otto i mezzi aerei e oltre cento gli operatori da terra messi in campo dalla Regione Campania attraverso la Protezione Civile per fronteggiare l’incendio che sta interessando il Vesuvio su più fronti di cui due principali: la pineta di Terzigno e Boscotrecase.

«E' un incendio di vaste proporzioni, purtroppo, perchè il percorso del fuoco ha un’estensione di 3000 metri per 2000 metri circa, quindi con l’interessamento di circa 400 ettari di zone boschive. In questo momento, la parte maggiormente critica e devastata dalle fiamme è la riserva del Tirone che si trova alle spalle di Terzigno, la seconda strada di accesso al cratere. Le fiamme dunque salgono nel cono», aggiunge.

Sul posto anche l'esercito

Sta intervenendo anche l’Esercito per integrare il lavoro di Protezione civile campana, volontari e vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio divampato ieri in una vasta area ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, sta seguendo personalmente l’evolversi della situazione e la pianificazione degli interventi. Da quanto si apprende al momento l’esercito ha comunicato alla prefettura la disponibilità oltre che di uomini, di tre autobotti da 8.000 litri.

Il prefetto di Napoli: esercito in campo, ci sono più focolai

«Noi abbiamo chiesto anche un aumento delle aliquote dei militari», spiega all’AGI il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

«Sono decine i militari che sono già sul posto e tutte le operazioni sono seguite dal dipartimento della protezione civile nazionale che ha sul posto due suoi dirigenti», sottolinea. In particolare l’Esercito «è chiamato a presidiare le zone di accesso, a fare in modo di avere mezzi operativi per la movimentazione della terra, più autobotti, cioè tutta un’attività in parallelo e in concorso con i vigili del fuoco e i comuni».

Il prefetto conferma che l’esercito ha già comunicato la messa a disposizione di 3 autobotti da 8000 litri. E «probabilmente diventeranno anche di più, probabilmente ci sarà qualche altra unità». Ricordando anche l’impegno della Protezione civile regionale, di Bari sottolinea che il «dispositivo sa funzionando e speriamo che quanto prima questo fuoco possa essere domato», sebbene ci sia anche il timore per gli effetti dell’ondata di caldo prevista nelle prossime ore. L’impegno principale è evitare pericoli per le persone e salvaguardare soprattutto l’area protetta del Parco nazionale del Vasuvio. «Sin dai giorni scorsi, perchè lì c'è stato già un’altro incendio - spiega - la nostra priorità è stata sempre quella di salvaguardare, con presidi ad hoc, i centri abitati. Allo stesso modo lo si sta facendo con la riserva. Anche l’ente parco sta creando delle buone condizioni di supporto. Sono convinto che a breve, nella giornata di oggi, noi dovremmo ridurre il fronte del fuoco».

«Si sta lavorando alacremente e non posso che ringraziare tutte le componenti che in questo momento sono lì presenti, ma soprattutto uomini e donne volontari di protezione civile che assumono sulla propria pelle questa responsabilità ma anche la bellezza di un volontariato che sta dando grandi soddisfazioni», conclude.