Meloni-Schlein: è scontro su Almasri e giustizia

Nuovo scambio di accuse tra maggioranza e opposizione su giustizia e caso Almasri. A scatenare il centrosinistra sono le parole della premier Giorgia Meloni al Tg5 sul «disegno politico» che i magistrati starebbero mettendo in atto contro la maggioranza anche come «conseguenze messe in conto» del procedere spedito della separazione delle carriere. Una versione - quella della premier - che è addirittura «eversiva» per la leader del Pd Elly Schlein.

«Insinuare che i giudici agiscano non a tutela della legge ma per un disegno politico - dice - è un atteggiamento eversivo. E non è la prima volta». Ma Meloni, via social, non ci sta e ribadisce la linea: a sinistra «hanno un’unica strategia e speranza» cioè «provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo».

Nel mirino dell’opposizione c'è, poi, anche la modalità dell’intervista della premier sulle reti Mediaset: «senza contraddittorio», accusa Matteo Renzi. «Ha fallito su tutto - attacca Giuseppe Conte - e ora piagnucola sui social e in tv rispolverando l’usato sicuro dei governi di cui ha fatto parte: ho i giudici contro». E a rispondere alla presidente del Consiglio è anche l’Anm. «I magistrati non fanno politica - dice in una nota l’associazione - ma fanno il loro mestiere nonostante insulti e intimidazioni. Nessun disegno politico: affermarlo è non comprendere la separazione dei poteri».