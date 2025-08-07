Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Medio Oriente, Netanyahu: «Non vogliamo annettere Gaza». Riunione per l'offensiva, scoppiano le proteste in Israele

Medio Oriente, Netanyahu: «Non vogliamo annettere Gaza». Riunione per l'offensiva, scoppiano le proteste in Israele

di

epa12288511 Families and supporters of Israeli hostages held by Hamas in Gaza protest outside the Israeli Prime Minister's office during a security cabinet session, to demand the immediate release of the hostages and the end of the war, in Jerusalem, 07 August 2025. EPA/ABIR SULTAN

Secondo quanto riportato da Channel 12, è iniziata la riunione del Gabinetto di Sicurezza israeliano per votare se procedere o meno con un’occupazione militare su vasta scala della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, nell’ufficio del primo ministro a Gerusalemme sarà presente anche la procuratrice generale Gali Baharav-Miara, nonostante il voto unanime del governo all’inizio di questa settimana per rimuoverla dal suo incarico.

Fuori dalla riunione, i manifestanti protestano contro la proposta di espandere le operazioni militari nella Striscia, un’eventualità che, a loro dire, metterà a rischio la vita degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. I manifestanti chiedono un accordo per porre fine alla guerra e il rilascio di tutti gli ostaggi.

Le proteste

Centinaia di persone stanno manifestando davanti all’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Gerusalemme, dove è in corso la riunione del gabinetto di sicurezza, contro la prosecuzione della guerra nella Striscia di Gaza. I manifestanti scandiscono slogan come «accettare l’accordo, porre fine alla guerra» e «la pressione militare uccide gli ostaggi».

Netanyahu: non vogliamo annettere Gaza

Israele non annetterà Gaza. Il premier israeliano Bejamin Netanyahu lo ha chiarito nell’intervista rilasciate oggi a Fox News. «Non annetteremo» la Striscia, ha detto. A gestire Gaza sarà «un governo civile» che non abbia nulla a che fare con Hamas.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province