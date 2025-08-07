Medio Oriente, Netanyahu: «Non vogliamo annettere Gaza». Riunione per l'offensiva, scoppiano le proteste in Israele

Centinaia di persone stanno manifestando davanti all’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Gerusalemme, dove è in corso la riunione del gabinetto di sicurezza, contro la prosecuzione della guerra nella Striscia di Gaza. I manifestanti scandiscono slogan come «accettare l’accordo, porre fine alla guerra» e «la pressione militare uccide gli ostaggi».

Secondo quanto riportato da Channel 12, è iniziata la riunione del Gabinetto di Sicurezza israeliano per votare se procedere o meno con un’occupazione militare su vasta scala della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, nell’ufficio del primo ministro a Gerusalemme sarà presente anche la procuratrice generale Gali Baharav-Miara, nonostante il voto unanime del governo all’inizio di questa settimana per rimuoverla dal suo incarico.

Netanyahu: non vogliamo annettere Gaza

Israele non annetterà Gaza. Il premier israeliano Bejamin Netanyahu lo ha chiarito nell’intervista rilasciate oggi a Fox News. «Non annetteremo» la Striscia, ha detto. A gestire Gaza sarà «un governo civile» che non abbia nulla a che fare con Hamas.